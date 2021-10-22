Правительство РФ расширило перечень услуг, которые можно будет получить на региональных порталах госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Документ устанавливает перечень из 14 услуг, которые предоставляют Роснедра, Роструд и Федеральное агентство по делам национальностей. Речь, например, об учете граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых под участком застройки, экспертизе условий труда, аккредитации частных агентств занятости и ряде других сервисов.

Решение о добавлении услуг на местный портал принимают региональные власти. Они же определяют ведомство, ответственное за обеспечение работы сервисов на региональном уровне.



«Принятое решение упростит взаимодействие граждан с госорганами по ряду направлений, сделает региональные порталы еще более удобными», — подчеркивают в Кабмине.