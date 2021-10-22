Статус финансовой платформы дает два преимущества: доверенную среду и качество клиентского пути, рассказала в интервью «Коммерсанту» советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская.

По ее словам, когда речь идет о финансах, клиенты хотят надежности. «Отправить свои деньги онлайн на вклад — это все-таки не пиццу заказать на ужин. Новый институт, который заработал с запуском системы «Маркетплейс», — это регистратор финансовых трансакций (РФТ). Он создан на базе Центрального депозитария и хранит юридически значимую информацию о всех сделках, совершенных на финансовых платформах. Выписку из РФТ клиент может в любой момент получить на портале госуслуг. Особенно это важно для вкладов, ведь при наступлении страхового случая (например, если у банка отзовут лицензию) АСВ выплатит клиенту средства по «платформенному» вкладу, опираясь на информацию из РФТ», — отметила Чайковская.

Так, советник первого зампреда Центробанка подчеркнула, что клиенту не придется подавать никаких заявлений, обращаться в банк-агент: все произойдет автоматически. «Кроме того, сам статус финансовой платформы как компании, соблюдающей требования ЦБ, в том числе по информбезопасности, дает человеку нужный ему уровень надежности, в отличие от нерегулируемых агрегаторов», — добавила она.

Также Чайковская напомнила, что если говорить про качество клиентского опыта, то статус дает платформам возможность использовать механизм делегированной идентификации. «Она обеспечивает экстерриториальность, которую сегодня не может дать ни один агрегатор. Ведь, как правило, чтобы стать клиентом банка, нужен личный визит в банк или встреча с его представителем. С представителем финансовой платформы клиент встречается только один раз. После этого появляется полная бесшовность в приобретении продуктов любого подключенного к платформе банка. Процесс полностью безбумажный: при приеме на обслуживание клиент не подписывает ни одного распечатанного документа», — заключила она.