ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 23 октября.

Курс доллара понизился на 12,81 копейки, составив 70,8623 рубля (70,9904 рубля на 22 октября). Курс евро снизился на 14,2 копейки до 82,4979 рубля (82,6399 рубля на 22 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 14:13 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 92 копейки и составил 70,18 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 95 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 81,7 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 69,82—73,73 рубля за доллар и 81,28—82,74 рубля за евро.