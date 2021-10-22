Банк России принял решение о выделении 60 млрд рублей для обеспечения льготного кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в наибольшей степени подвергнутся негативному влиянию временных противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

В Центробанке пояснили, что в рамках выделенного лимита кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства Корпорации МСП по ставке 4% годовых на срок до полутора лет.

Условием для получения таких кредитов является предоставление банками с 1 ноября 2021 года кредитов субъектам МСП из утвержденного правительством РФ перечня отраслей по ставке не выше 8,5% годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5% годовых.

Предоставление банкам кредитов Банка России на этих условиях будет осуществляться до 30 декабря 2021 года включительно.