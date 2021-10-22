Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас составляет 45,7%; полный цикл вакцинации от ковида проведен почти 49,2 млн раз. Как передает ТАСС, об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

«По состоянию на 22 октября вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла — 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%», — сообщили в штабе.

На 15 октября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составлял 45%.



Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек.