Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям определить режим работы с 30 октября по 7 ноября 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов, сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, регулятор рекомендовал финорганизациям обеспечить поддержание доступности дистанционных сервисов.

«Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям своевременно разместить данную информацию на официальных интернет-сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее клиентам иным доступным способом», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что в случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни.

Кроме того, некредитным финансовым организациям в случае принятия решения о работе в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года, в том числе в части совершения операций на организованных торгах, ЦБ рекомендовал обеспечить возможность предоставления клиентам всех необходимых услуг, оказываемых в рабочие дни.

«В случаях, предусмотренных законодательством, если работа некредитных финансовых организаций сопряжена с необходимостью осуществления функций со стороны специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированному депозитарию надлежит обеспечить функционирование всех необходимых услуг в части обслуживания клиентов», — отметили в ЦБ.

Страховщикам Банк России напомнил о необходимости обеспечить непрерывность осуществления страховой деятельности в части оказания таких социально значимых страховых услуг, как личное страхование (обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней), обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. А также рекомендовал принять меры, направленные на обеспечение дистанционного взаимодействия со страхователями, застрахованными лицами, потерпевшими, выгодоприобретателями, в том числе путем организации функционирования дистанционных (удаленных) сервисов, обеспечивающих урегулирование убытков.

Центробанк сообщил, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором.

«При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства и наличие или отсутствие возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций, в том числе с точки зрения последствий неисполнения договора», — говорится в сообщении.

Также ЦБ дал разъяснение относительно представления отчетности и иной информации некредитными финансовыми организациями.

«В случае если последний день срока представления отчетности и иной информации в Банк России приходится на период с 1 по 3 ноября 2021 года, днем окончания срока представления будет считаться 8 ноября 2021 года. При представлении отчетности и иной информации некредитных финансовых организаций, сроки представления которой исчисляются в рабочих днях, дни с 1 по 3 ноября 2021 года в исчисление указанных сроков не включаются», — сообщили в ЦБ.

Кроме того, Центробанк опубликовал информацию об операциях Банка России с 28 по 29 октября и с 1 по 3 ноября 2021 года.