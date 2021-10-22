В программу льготной ипотеки вносятся изменения. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, откроет возможности для кредитования граждан, желающих купить или построить частный дом, по ставке 7%, следует из сообщения на сайте Кабмина.

Уточняется, что «получить дешевый заем можно будет до конца действия программы льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2022 года».

Постановление позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 млрд рублей, ожидают в правительстве.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Согласно еще одному постановлению, программу «Дальневосточная ипотека» распространят на вторичное жилье в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа.

Необходимость корректировки в Кабмине объясняют тем, что в большинстве монопрофильных городов ДФО почти невозможно купить квартиру на первичном рынке, а значит, и получить дешевый жилищный кредит, предусмотренный программой. Утвержденное Мишустиным постановление позволит решить эту проблему.

Ставка по «Дальневосточной ипотеке» составляет 2%. Программа доступна молодым семьям (до 35 лет) или родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет.



По информации Кабмина, возможность улучшить свои жилищные условия получат более 2 тыс. семей.