В программу льготной ипотеки вносятся изменения. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, откроет возможности для кредитования граждан, желающих купить или построить частный дом, по ставке 7%, следует из сообщения на сайте Кабмина.
Уточняется, что «получить дешевый заем можно будет до конца действия программы льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2022 года».
Постановление позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 млрд рублей, ожидают в правительстве.
Согласно еще одному постановлению, программу «Дальневосточная ипотека» распространят на вторичное жилье в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа.
Необходимость корректировки в Кабмине объясняют тем, что в большинстве монопрофильных городов ДФО почти невозможно купить квартиру на первичном рынке, а значит, и получить дешевый жилищный кредит, предусмотренный программой. Утвержденное Мишустиным постановление позволит решить эту проблему.
Ставка по «Дальневосточной ипотеке» составляет 2%. Программа доступна молодым семьям (до 35 лет) или родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет.
По информации Кабмина, возможность улучшить свои жилищные условия получат более 2 тыс. семей.