Банк России в связи с введением временных ограничений для борьбы с COVID-19 рекомендует кредиторам идти навстречу гражданам и субъектам МСП, которые обратятся за реструктуризацией кредитов и займов в ноябре — декабре 2021 года. Об этом говорится в информационном письме , которое размещено на сайте регулятора.

В Центробанке напомнили, что реструктуризация проводится по собственным программам банков, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. Такие программы могут включать отсрочку платежей, увеличение срока кредита для снижения ежемесячных платежей и другие варианты, позволяющие сделать посильным обслуживание долга в новых обстоятельствах.

«Основаниями для изменения условий договоров с 1 ноября по 31 декабря 2021 года являются заболевание заемщика COVID-19 (включая членов семьи) или снижение доходов граждан и бизнеса, не позволяющее обслуживать долг. В этих случаях не следует начислять клиенту неустойку (штраф, пени) за нарушение условий договора», — уточнили в ЦБ.

Кроме того, реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика — такие рекомендации Банк России направил также всем бюро кредитных историй.

«Если гражданин или субъект малого и среднего бизнеса ранее уже воспользовался реструктуризацией, это не должно быть препятствием для рассмотрения нового обращения», — полагают в Центробанке.