Повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% годовых приведет к удорожанию кредитов и сдерживанию экономической активности в РФ, заявил РИА Новости в пятницу член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.

ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,5% годовых. В Центробанке отмечают, что инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4—7,9%.

«Это (решение) будет сдерживать поступательное движение экономики РФ, это удорожание кредитов. Этот процесс, который ведет Центробанк, — это сдерживание экономической активности. Я это не приветствую», — прокомментировал Иконников.

По мнению сенатора, нужно искать другие инструменты для того, чтобы сдерживать инфляцию. В качестве примера он привел ситуацию с Фондом национального благосостояния, средства которого не используются. «Берите эти средства и вливайте в экономику», — сказал политик.

Он также назвал парадоксом ситуацию, когда все связывают со сдерживанием инфляции. «Нужно менять финансово-экономическую политику», — считает сенатор.

Иконников полагает, что необходимо прислушаться к действиям правительства в сфере экономики: «Центробанк должен действовать в одном политическом направлении с правительством (по развитию экономики РФ)». «Пока этого не происходит», — констатировал Иконников.