На компенсацию платежей по ипотечным кредитам для многодетных семей будет дополнительно направлено 14,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Как поясняется, речь идет о программе, которая помогает семьям, воспитывающим как минимум трех детей, полностью или частично погасить ипотеку. Им доступны выплаты в размере 450 тыс. рублей, которые можно использовать для покрытия кредита на покупку квартиры, частного дома или земельного участка для индивидуального строительства.

Программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не влияет на решение о предоставлении поддержки. Для получения выплаты необходимо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит.

По словам Мишустина, который сообщил о принятом решении на заседании Кабмина 22 октября, оно позволит дополнительно поддержать более 32 тыс. многодетных семей.



С учетом подписанного распоряжения объем финансирования программы в 2021 году превысит 68 млрд рублей.