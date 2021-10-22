Почти 80 млрд рублей планируется дополнительно направить на расселение аварийного жилья в России, сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«На мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда были перенесены денежные средства на 2021 год, в общей сложности 103 миллиарда рублей. В настоящее время готовится еще проект решения о 79 миллиардах рублей, мы согласовываем с Минфином, в ближайшее время внесем в правительство», — сказал Гордеев.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства ранее сообщил, что с начала 2021 года из аварийного жилья переселили более 95 тыс. россиян.