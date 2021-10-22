Продовольственная инфляция будет зависеть от ситуации в сельском хозяйстве, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

По ее словам, если завершение сбора урожая пройдет успешно, можно надеяться на снижение инфляции к концу этого года.

«Мы ожидали снижения продовольственной инфляции — этого не произошло из-за того, что урожай оказался хуже наших ожиданий. Ну и эпизоотическая ситуация тоже сильно влияет на инфляцию, мы это видим по животноводству, по мясной группе продуктов. Как инфляция будет вести себя дальше, зависит от завершения сбора урожая, от погодных условий в этот период. Это один из факторов, почему у нас такая широкая вилка прогноза инфляции на конец этого года — 7,4—7,9 процента», — пояснила Набиуллина.