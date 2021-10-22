Фондовые торги в России завершились в пятницу разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,51% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 196,96 пункта. Индекс РТС повысился на 0,53%, до отметки 1 877,99.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Магнита» (плюс 2,31%), «Полюса» (плюс 1,8%), Мосбиржи (плюс 0,13%). Зафиксировано падение цены на акции Mail.ru (минус 3,4%), «Норникеля» (минус 1,43%), «Газпрома» (минус 1,4%), «Яндекса» (минус 1,02%), «ЛУКОЙЛа» (минус 0,36%), МТС (минус 0,32%), СберБанка (минус 0,03%).



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«К закрытию наш рынок сдал позиции, реагируя на нисходящий импульс глобальных площадок и нефти. Дополнительное давление на российские акции оказывало неожиданно жесткое решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, тогда как консенсус склонялся к 0,5 процентного пункта. Кроме того, регулятор дал понять, что может и дальше ужесточать монетарную политику быстрыми темпами на фоне ускорения инфляции. Высокие ставки в экономике являются фундаментальным негативом для большинства отраслей, за исключением финансового сектора. Кроме увеличения стоимости обслуживания кредитов, это ухудшает оценку акций с точки зрения соотношения «доходность/риск» по сравнению с менее рискованными облигациями, доходность которых продолжает расти на фоне ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки», — отметил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.