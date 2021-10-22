Введение новых коронавирусных ограничений, по оценке Центробанка, не окажет существенного влияния на экономику. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Те ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь не очень большое влияние на экономику. Конечно, многое будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация и какие меры будут приниматься, но, по нашей оценке, влияние будет небольшим. На фоне проводимой денежно-кредитной политики мы пока не видим, что это приведет к тому, что экономика будет расти ниже потенциала», — заявила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, вводимые ограничения могут негативно сказаться только на определенном наборе отраслей, прежде всего в сфере услуг, где и так не по всем секторам было восстановление до «доковидного» уровня. Глава регулятора предположила, что теперь восстановление в этой сфере будет еще более медленным.