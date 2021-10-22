Рубль значительно укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 70,38 рубля, что на 71 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 81,9 рубля (минус 75 копеек).

В ходе сессии было проведено 55,5 тыс. сделок с долларом на 2,9 млрд долларов и 8,8 тыс. сделок с евро на 476,5 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 69,82—73,73 рубля за доллар и 81,28—82,74 рубля за евро.

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Главный аналитик ПСБ Егор Жильников отмечает, что впервые с июня 2020 года пара доллар/рубль протестировала отметку 70 рублей.

«В пятницу рубль резко подорожал после заседания ЦБ, где регулятор проявил жесткую риторику и повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта. Мы считаем, что на следующей неделе пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 69,5—70,5 рубля с тяготением к нижней границе коридора. По нашим оценкам, фон для дальнейшего укрепления рубля выглядит вполне позитивным. Поддержку рублю окажут ожидаемое нами сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти, начинающийся налоговый период, а также сформированные ожидания дальнейшего ужесточения политики ЦБ. Сдерживающим фактором может выступить новая волна ухудшения внешнего фона в случае развития роста долларовых ставок, а также негативных сюрпризов от статистики США и сезона отчетности», — полагает аналитик.