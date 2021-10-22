Несмотря на ухудшение условий программы льготной ипотеки, ЦБ ожидает двузначных темпов роста ипотечного кредитования в следующем году, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Ипотечный портфель банков квартал к кварталу растет большими темпами, примерно теми же, что и год назад, и в два раза быстрее, чем в 2019 году. У нас, действительно, и льготные программы трансформировавшиеся, но продолжают действовать, и базовые ставки по ипотеке интересны людям. Поэтому мы ожидаем и в этом, и в следующем году двузначных темпов роста ипотеки», — заявила Набиуллина.

Напомним, что Центробанк улучшил прогноз по темпам роста ипотеки в РФ в 2021 году с 20—24% до 23—27%. Это следует из среднесрочного прогноза регулятора. Кроме того, прогноз ЦБ предусматривает рост ипотечного кредитования в 2022 году на уровне 15—19%, в 2023 году — 14—18%, а в 2024 году — 12—16%.