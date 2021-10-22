Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что инфляция продолжит рост, несмотря на очередное повышение ключевой ставки. Так он прокомментировал решение совета директоров Банка России.

«ЦБ поднял ставку, а инфляция все равно будет уверенно расти. Повышая ставку, Центробанк тем самым связывает денежную массу. Старая добрая денежно-кредитная политика вообще устарела как минимум десять лет тому назад. Все в мире живут по-другому, наращивают денежную массу, стимулируют рост экономики и спрос населения. У нас же цены растут на фоне низкого спроса и из-за высоких издержек производства», — сказал Титов.