Центробанк опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 июля 2021 года. Статистика демонстрирует некоторое ухудшение ситуации в этой сфере в последние полгода за счет увеличения потребности в резервах, хотя объем резервов по-прежнему существенно превышает потребности в них.

На отчетную дату величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, составила 83,4 млрд долларов (76,6 млрд на 1 апреля, 75,9 млрд на начало текущего года); потребность в резервах для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев — 145,4 млрд (113,7 млрд и 109,7 млрд на предыдущие отчетные даты соответственно); для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, — 210,2 млрд долларов (199,2 млрд на 1 апреля, 203,8 млрд на 1 января 2021-го); для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков (композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками) — 240,2 млрд (212,8 млрд долларов тремя месяцами ранее и 211,3 млрд шестью месяцами ранее).

Центробанк может корректировать некоторые показатели после их первоначальной публикации.

Фактическая величина международных резервов на 1 июля составляла 591,7 млрд долларов, увеличившись по сравнению с показателем на начало апреля 2021 года (573,3 млрд), но несколько уменьшившись по сравнению с началом года (595,8 млрд).



Как следует из представленных данных, фактический объем российских резервов соответствовал на 1 июля 258,6% требующегося объема для финансирования совокупности платежей по импорту и внешнему долгу (против 301,3% и 320,8% на 1 апреля и 1 января 2021 года); 281,5% потребностей для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу (287,8% и 292,3% ранее); 246,3% величины, необходимой для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков (269,4% и 282% три месяца назад и полгода назад).