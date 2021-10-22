Правительство РФ установило пороговое значение для сделок в отношении лизинговых компаний, требующих согласования с Федеральной антимонопольной службой. С 1 марта 2022 года такие сделки будут согласовываться в случаях, когда активы лизинговых компаний превышают 8 млрд рублей, сообщили в ФАС.

Как уточняется, речь идет о сделках, предусмотренных статьями 27 и 29 закона «О защите конкуренции», в том числе сделках слияния и присоединения коммерческих и финансовых организаций.

«Это необходимо для осуществления ведомством антимонопольного контроля за экономической концентрацией на рынке лизинговых услуг. Принятие документа в числе прочего позволит предотвратить монополизацию рынка», — говорится в сообщении.

При этом антимонопольщики напоминают, что ранее приобретатели были обязаны согласовывать с ФАС сделки в том случае, если стоимость активов составляла более 3 млрд рублей. После проведения «регуляторной гильотины» возникла необходимость пересмотра порога согласования сделок.



Прежде чем установить порог в размере 8 млрд рублей, ФАС проанализировала ситуацию на рынке лизинговых услуг и выяснила, что мера не окажет негативного воздействия на конкуренцию на соответствующем рынке, подчеркивают в ведомстве.