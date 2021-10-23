Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выплатит рекордные 200 млн долларов информатору, который помог британским и американским регуляторам в расследовании манипулирования банками процентной ставкой LIBOR в 2008—2016 годах, сообщает Financial Times.

В заявлении СFTC отмечается, что денежные средства полагаются за «своевременную исходную информацию», которая внесла существенный вклад в расследование и привела к «успешным правоприменительным действиям».

При этом общая сумма санкций по итогам этого расследования составила около 3 млрд долларов.

Barclays, Deutsche Bank and Société Générale были среди финансовых организаций, что в связи со скандалом заключили соглашения об урегулировании претензий с CFTC и выплатили штрафы.

Как отмечает FT, имя информатора не раскрывается, однако он был бывшим сотрудником Deutsche Bank и начал сотрудничать с регуляторами в 2012 году. Его интересы представляла юридическая фирма Kirby McInerney.

«Информация, которую он предоставил, была того типа, что очень трудно получить, если вы не знаете, где искать в крупной финансовой организации», — отметил управляющий партнер Kirby McInerney Дэвид Ковель.