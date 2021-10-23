Правительство направит 47 млрд рублей на обеспечение выплат пособий по временной нетрудоспособности граждан. Об этом сообщил в пятницу на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что обеспечение здоровья россиян является одной из важнейших задач Кабмина.

«Осенью мы всегда сталкиваемся с ростом сезонных заболеваний. Остаются высокими и риски из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня направим свыше 47 миллиардов рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности», — сказал Мишустин.

Он указал на необходимость обеспечить в этой ситуации возможность людям «быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты».

«Прошу Министерство финансов обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить Фонду социального страхования необходимые средства», — сказал премьер.