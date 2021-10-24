Московская биржа определила регламент работы в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года в связи с объявлением общероссийских нерабочих дней.

Так, 28—29 октября и 1—3 ноября 2021 года торги будут проводиться на всех рынках Мосбиржи по стандартному расписанию, расчеты по итогам торгов осуществляются ежедневно. 5 ноября торги проводятся на всех рынках, за исключением товарного рынка.

Расчеты по сделкам осуществляются с учетом следующих особенностей:

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут доступны по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения;

на денежном рынке в режимах торгов междилерского РЕПО и РЕПО с Банком России расчетной ценой на 5 ноября будет установлена расчетная цена, определенная по итогам торгов 2 ноября, а расчетной ценой на 8 ноября — по итогам торгов 3 ноября. По сделкам РЕПО, заключенным в этих режимах торгов, компенсационные взносы 5 ноября не рассчитываются.

Об особенностях проведения торгов и расчетов на рынке СПФИ 5 ноября будет объявлено дополнительно. На остальных рынках торги и расчеты проводятся в обычном режиме.

30—31 октября, 4 ноября и 6—7 ноября торги на рынках Московской биржи не проводятся.