Подать заявки на участие в программах по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере туризма в 2021 году могут около 300 тыс. представителей МСБ, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«По нашим оценкам, в этом году подать заявки на участие в этих программах смогут порядка 300 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, работающих в туризме и индустрии гостеприимства», — сказала она.

Глава ведомства отметила, что для поддержки МСБ в стране запущены обновленные меры поддержки. Первая мера — это безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного занятого, включая индивидуального предпринимателя. Подать заявление на получение выплат можно с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет на nalog.ru. Вторая мера поддержки — льготный кредит при условии сохранения занятости (программа ФОТ 3.0).

«Такой кредит исчисляется как произведение МРОТ и численности работников заемщика, рассчитанное на 12 месяцев расчетного периода. При этом кредит не может превышать 500 миллионов рублей. Первые полгода никаких платежей по кредиту производить не нужно, затем можно погашать кредит по льготной ставке 3%», — объяснила Догузова, отметив, что воспользоваться этой мерой поддержки смогут предприниматели, которые подавали заявки в рамках программы ФОТ 2.0, и компании малого и среднего бизнеса, созданные с 1 июля 2020 года.

Руководитель Ростуризма подчеркнула, что эти меры поддержки были востребованы бизнесом в 2020 году. Воспользоваться ими смогут туроператоры, турагенты, экскурсионные компании, гиды, гостиницы и другие средства размещения, санатории, предприятия общепита, организаторы выставок, конференций и развлекательных мероприятий, музеи и другие.