Рубль символически укрепляет позиции к доллару и незначительно дешевеет к евро в ходе утренних валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,32 рубля, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 81,99 рубля (плюс 12 копеек).

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Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 70,26—70,42 рубля за доллар и 81,94—82,05 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.