Минюст предлагает ужесточить штрафы для бизнеса за ряд нарушений, пишут «Известия» , ссылаясь на новый проект КоАПа. По сравнению с предыдущей редакцией документа предлагается в пять раз увеличить пени за недекларирование продукции, в четыре раза — за ввод в оборот немаркированных товаров и в два раза — за препятствование проведению проверок и за нарушение правил на особо охраняемых природных территориях.

В Минюсте заявили, что новый проект кодекса вводит запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Также проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением при условии, что нарушение было совершено впервые.

Административные штрафы бизнесу предложили заменить предупреждением Борис Титов считает, что предупреждение вместо штрафа станет для компаний «элементом обучения», они поймут, что допускать такое нарушение больше нельзя, потому что в следующий раз «накажут рублем».

За недекларирование товаров, для которых эта процедура обязательна, на таможне предусмотрен штраф для ИП и юрлиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара (но не менее 1 тыс. рублей). Верхняя граница штрафа и за ввод в оборот немаркированных товаров, которые подлежат обязательной маркировке (кроме лекарств), в новой редакции увеличена до 400 тыс. рублей. Максимальный размер пени за действие или бездействие предпринимателя, повлекшее невозможность провести проверку, в нынешней редакции предложено установить от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для ИП и от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юрлиц. Усиливается ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и использования природных ресурсов на них. Новая редакция документа готовит пени для ИП в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Владислава Корочкина, сумма штрафов, которые ежегодно платят субъекты МСП, сопоставима со стоимостью мер господдержки. Говоря о повышении нескольких санкций, эксперт отметил, что при обсуждении отдельных статей КоАПа в рабочие группы приглашали представителей бизнеса и профильных органов власти. С Минюстом была договоренность: изменения в размер штрафов вносятся только в случае, если стороны договорились. Корочкин отметил, что проект нового кодекса предусматривает предупреждение за первое нарушение, поэтому контрольный орган обязан будет сначала описать несоответствие и дать бизнесу возможность это ликвидировать. При условии, что контролеры будут соблюдать правило первого предупреждения, увеличение штрафов за отдельные статьи добросовестный бизнес не слишком отяготит, уверен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.