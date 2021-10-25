Принятие поправок, наделяющих ЦБ правом на прямые количественные ограничения (ПКО) по кредитам, может иметь системные риски для российских заемщиков, пишет РБК . Это следует из письма Ассоциации банков «Россия» (АБР) в адрес Минфина. Введение прямых запретов на выдачу определенных видов кредитов может быть результативно «для сдерживания кредитной активности банков, но не для сдерживания активности клиентов», отмечается в письме. Участники рынка опасаются, что, столкнувшись с отказами банков, заемщики будут удовлетворять свои потребности с помощью «теневого финансирования».

Проблема закредитованности есть, но лимиты для банков ее не решат, считает вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, если в банках нельзя получить деньги, а клиенту они нужны, он пойдет в МФО или еще куда-то; если возникнет спрос, образуется теневой, нелегальный рынок предоставления кредитов. Риск ухода заемщиков к «черным кредиторам» видят и микрофинансовые организации, которые тоже в перспективе могут попасть под усиленное регулирование. По мнению директора профильной СРО «МиР» Елены Стратьевой, все ограничения «в легальном поле» должны сопровождаться мерами по противодействию незаконному кредитованию.

Эксперты оценили уровень кредитного благополучия населения в регионах России Регионы России с лучшими показателями кредитного благополучия населения — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий АО, Чукотский АО и Сахалинская область. Рейтинг составлен Фондом развития гражданского общества, рассчитавшим для регионов соответствующий индекс.

Как отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, прямые количественные запреты будут стимулировать банки «навязывать» большие кредиты стабильным клиентам. Один новый регуляторный инструмент не нарушит баланс «белого» и «серого», считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, масштаб проблем некоторых заемщиков может быть ограничен «другими фундаментальными факторами» — экономическим ростом, таргетированием инфляции и стимулированием роста реальных доходов.

Как отмечается в письме АБР, ЦБ так и не показал банковскому сообществу предварительные варианты ограничений, которые могут начать действовать, а также матрицу штрафных надбавок для тех, кто не впишется в лимиты. Пока таких пояснений нет, давать количественные оценки влияния ПКО «невозможно и бесполезно», считают банкиры. Участники рынка сомневаются, что введение прямых количественных ограничений приведет к смягчению уже действующих для них макропруденциальных надбавок. Это связано с тем, что потребкредитование, за исключением ипотеки, «имеет флер нежелательного», говорится в письме АБР.

По словам Беликова, долговая нагрузка населения в этом году выросла до «опасных пределов», и любые действенные ограничения оправданны. Банки в среднем сейчас имеют достаточно капитала для покрытия нагрузки из-за текущих надбавок, а количественные ограничения «позволяют не делать поправку на эту особенность».