Российские банки демонстрируют средний уровень готовности к новым требованиям к системе управления операционным риском, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование EY и Ассоциации банков России, уточняя, что в основном полностью готовы лишь крупнейшие игроки, а сам процесс занимает, как правило, больше полугода.

По данным исследования, более 50% банков ожидают оптимизации капитала на покрытие операционного риска при внедрении нового регулирования. Оценка операционного риска необходима для определения достаточности капитала банка в соответствии с «Базелем III». Банки рассчитывают капитал, необходимый для покрытия операционного риска. При новых правилах, по оценке 5% банков-респондентов, экономия капитала может достигать более чем 30%, сокращения капитала на 10—30% ожидают 17% банков, не более чем на 10% — 32%.

Однако не все банки успели подстроиться под новые правила. Так, 62% финорганизаций оценивают свой уровень соответствия обновленным требованиям ЦБ менее чем на половину, несмотря на то что к концу текущего года эти требования необходимо выполнять в обязательном порядке. Лишь 10% банков оценили уровень соответствия на 80—100%.

Банкам запретят передачу данных клиентов иностранным компетентным органам Кредитным организациям запретят предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о своих клиентах и операциях, которые они совершают, и в то же время обяжут их информировать о таких запросах Росфинмониторинг, а также Центробанк, пишут «Ведомости» , уточняя, что соответствующую инициативу правительства депутаты единогласно одобрили в первом чтении 21 октября.

Партнер EY Геннадий Шинин отметил, что подготовка банков требует значительных трудозатрат, а внедрение занимает, как правило, более восьми месяцев. «Уровень необходимых инвестиций для полноценного внедрения зависит от масштаба банка и уровня зрелости системы управления операционными рисками, для банков с объемом активов более 500 миллиардов рублей необходимы инвестиции более чем в 30 миллионов рублей», — сказал он.

СберБанк уже рассчитывает капитал под операционный риск по новой методологии, уточнил начальник управления операционных рисков банка Сергей Аленькин. По его словам, для организаций, где «работа с операционным риском выстраивалась на протяжении многих лет, ведется база событий, внедрена автоматизированная система по управлению операционным риском, переход не потребовал значительных затрат» и позволил сократить размер RWA (объем активов, взвешенных по уровню риска) под операционный риск.

Переход может дать позитивный эффект для показателей достаточности капитала, если правильно выстроена система сбора данных, регистрации событий операционного риска, эффективного управления рисками, подтвердил член правления ВТБ Максим Кондратенко. В случае ВТБ эффект по капиталу составил около 50 млрд рублей, а в случае СберБанка — около 100 млрд рублей. Новый подход стимулирует банки лучше управлять операционным риском, больше инвестировать в надежность систем и процессов, отметил глава управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб.