📰 Ретейлеры и сервисы доставки еды настроились на повышенный спрос продуктов и готовой еды во время длинных выходных в РФ с конца октября по 7 ноября, пишут «Известия» . В «Ленте» сказали, что ждут пик спроса 30 октября на товары длительного и короткого срока хранения. В Ozon отметили, что уже фиксируют повышенные продажи консервов и макарон на 12—15%, а также масок — почти на 25%. Службы доставки еды также готовятся к более активному режиму работы. По прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли, спрос на готовую еду подскочит на 10—20%.

📰 К весне 2022 года платформа «Гостех» завершит эксперимент по созданию экосистемы разработки госинформсистем, после чего новая среда для цифровизации государства в течение двух лет будет существовать на добровольных принципах, пишет «Коммерсант» . С 2024 года, как предполагается, в «Гостех» мигрируют все федеральные госинформсистемы, и он будет стандартной и обязательной средой для цифровизации государства.

📰 Расширение дистанционной занятости в период пандемии оказало смешанное влияние на возможность женщин в России делать карьеру, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование международного кадрового агентства Kelly Services «Стеклянный потолок: равноправие для женщин не для галочки». Так, большая часть женщин, опрошенных экспертами рынка труда, заявили, что сочетать работу и дом благодаря удаленке стало проще. Но при этом у многих респонденток возникли сложности из-за отсутствия условий для полноценной работы на дому.

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/93679614'>Три шестерки и золотое дно. История серийного неудачника в инвестициях</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

📰 На минувшей неделе объем вложений иностранных инвесторов в российские акции достиг 190 млн долларов, максимального значения за семь месяцев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные BCS Global Markets (учитывает данные EPFR). За четыре недели инвестиции превысили 420 млн долларов. Международных инвесторов привлекает сырьевая ориентация российской экономики и рынка, который выигрывает от разгоняющейся в мире сырьевой инфляции. Российские индексы остаются возле многолетних максимумов, показывая рекордный рост с начала года, что привлекает все больше глобальных инвесторов.

📰 Производители круп уведомляют сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10—20% в ноябре, пишет «Коммерсант» . Причина — рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 кг. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.

📰 На фоне снижения предложения, роста спроса, подорожания сырья и локальных ограничений поставок стоимость минудобрений не будет снижаться как минимум до середины 2022 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение экспертов. Высокие цены компенсируют российским компаниям возможные последствия введения углеродного регулирования в Европе и введение пошлин на западных рынках. При этом, по мнению аналитиков, российским игрокам вряд ли стоит всерьез опасаться введения экспортных ограничений.

📰 Новые автомобили за январь — сентябрь подорожали примерно на 20%, а отдельные бренды прибавили в цене 40%, пишет «Коммерсант» . Основное обновление прайс-листов прошло весной и летом, но и сейчас стоимость машин продолжает увеличиваться на 1—2% в месяц. Наиболее активно на рынок влияет дефицит комплектующих и самих автомобилей, говорят опрошенные дилеры. Причем число предложений в октябре заметно упало, а режим нерабочих дней может увеличить задержки поставок.

📰 Искусственный интеллект научился по видео подбирать четырехзначный ПИН-код от банковской карты, который граждане вводят в банкомате, пишут «Ведомости» со ссылкой на статью ученых из Университета Падуи и Делфтского университета, опубликованную на портале Корнеллского университета США. Исследователи создали алгоритм, который использует две нейронные сети. Метод работает, даже если клиент на 75% прикрывает клавиатуру рукой. По словам ученых, сейчас не существует защиты от таких атак.