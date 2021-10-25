Российские фондовые индексы демонстрируют рост в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,52% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 218,66 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,43% — до отметки 1 886 пунктов.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

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