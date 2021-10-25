Центробанк РФ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям рассмотреть возможность применения в своей деятельности принципов Глобального кодекса валютного рынка (FX Global Code), который разработан и утвержден Банком международных расчетов в Базеле (Швейцария). Соответствующее письмо размещено на сайте регулятора.

В ЦБ уточнили, что FX Global Code представляет собой свод международно признанных практик добросовестной работы на валютном рынке.

«Присоединение кредитных и некредитных финансовых организаций к кодексу будет способствовать развитию доверительной среды на российском валютном рынке, обеспечению его устойчивого функционирования. Следование принципам этого документа на международном валютном рынке улучшает деловую репутацию финансовой организации», — указано в сообщении.

Одновременно в Центробанке уточнили, что при внедрении принципов кодекса целесообразно исходить из характера и масштаба деятельности организации и учитывать, что этот документ не заменяет действующее валютное регулирование.

О своей приверженности принципам Глобального кодекса валютного рынка Банк России заявил в январе 2021 года.