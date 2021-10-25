В банкоматах Wincor Cineo с диспенсерами RM3 и CMD-V5 (в настоящее время марка Wincor принадлежит компании Diebold Nixdorf) обнаружена уязвимость. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов из компании Positive Technologies, уточняя, что атакующие могут обойти шифрование АТМ и произвести выдачу наличных.

Как пояснили в Positive Technologies, диспенсер управляет кассетами, которые задействуются в процессе выдачи наличных, является сложным механизированным устройством, расположенным в нижней, более защищенной части банкомата (в сейфе), управляется контроллером. Диспенсер — наиболее важная цель для атакующего, указали в компании.

По словам старшего специалиста отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies Владимира Кононовича, в случае с Wincor Cineo на популярном сайте объявлений был куплен такой же контроллер, управляющий выдачей, какой установлен в серийных ATM Wincor.

«Найденные в контроллере ошибки в коде и старые ключи шифрования дали возможность подключиться к ATM с помощью собственного компьютера (как в случае с классической атакой black box), обойти шифрование и произвести выдачу наличных. В настоящее время схема атаки состоит из трех пунктов: подключение компьютера к банкомату, загрузка устаревшей и уязвимой прошивки, а в финале — эксплуатация этих уязвимостей для получения доступа к содержимому кассет внутри защищенного сейфа. Для исправления уязвимостей кредитным организациям необходимо запрашивать у производителей банкоматов последнюю версию прошивки. Кроме того, в качестве дополнительного фактора защиты вендору рекомендуется включить физическую аутентификацию для оператора во время установки встроенного программного обеспечения», — отметил он.

Физическую аутентификацию используют в качестве подтверждения того, что изменения в банкомат вносит сотрудник, а не злоумышленник. Как правило, в ходе такой аутентификации проверяют наличие доступа к защищенной зоне (safe zone) банкомата, то есть к сейфу. Предполагается, что такой доступ есть только у персонала. В качестве проверки обычно предлагается переставить в сейфе ATM кассеты согласно указанной на дисплее банкомата последовательности.

В банках, входящих в топ-50 по активам, рассказали, что используют банкоматы производства Diebold Nixdorf. В частности, в Уральском Банке Реконструкции и Развития парк АТМ насчитывает около 1 тыс. таких банкоматов. В другом банке из топ-50 на условиях анонимности уточнили, что в их парке доля данных АТМ незначительна.