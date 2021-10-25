«СПБ Биржа» с 10:00 мск 25 октября начала публиковать значения первого собственного индекса SPB100 , основанного на уникальных данных о портфелях 1,4 млн частных инвесторов на «СПБ Бирже», сообщила пресс-служба торговой площадки.

«В составе индекса 100 самых популярных акций в портфелях российских инвесторов: от «голубых фишек» американского рынка до «красных драконов» китайского, от традиционной до «зеленой» энергетики, от автопроизводителей Старого Света до модных стартапов «единорогов» Азии и Европы и многие другие отрасли и сферы экономики», — говорится в релизе биржи.

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Ребалансировка индекса будет проходить один раз в квартал (15 октября, 15 января, 15 апреля, 15 июля), значения индекса будут обновляться каждые 15 секунд с 10:00 до 23:00 мск пять дней в неделю.