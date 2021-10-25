Сотрудники правоохранительных органов выявили в ульяновской колонии заключенного, отбывающего наказание за разбой и преступления против половой неприкосновенности, который похитил у женщин с сайтов знакомств более 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Костромской и Ульяновской областей раскрыли серию хищений крупных сумм мошенническим путем. Подозреваемым оказался заключенный, отбывающий наказание в исправительном учреждении города Ульяновска», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подозреваемый регистрировался на сайтах знакомств, после чего входил в доверие к женщинам из разных регионов России. Так, злоумышленник представлялся соучредителем банка или состоятельным бизнесменом, затем в процессе общения он сообщал своим новым знакомым о проблемах с выводом денег со счетов и предлагал временно перечислить им 2 млн долларов США. В качестве доказательства заключенный направлял поддельный снимок экрана своего смартфона, на котором в банковском приложении был открыт счет на указанную сумму.

«Для операции по переводу валюты мужчина просил выслать ему персональные данные, в том числе фотографии имеющихся банковских карт и паспортов. Используя эту информацию, он входил в мобильные приложения банков и оформлял на потерпевших крупные кредиты. Кроме того, подозреваемый убеждал женщин заплатить значительные суммы в качестве комиссии за банковскую операцию. Похищенные деньги фигурант переводил на счета своих родственников и знакомых», — уточнили правоохранители.

В результате возбуждено уголовное дело по статьями о краже и мошенничестве (статьи 158 и 159 УК РФ). Полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии провели обыски у граждан, счета которых использовались для обналичивания криминальных доходов. Также изъяты денежные средства в размере 1 млн рублей, банковские карты, средства связи и предметы, имеющие доказательственное значение.