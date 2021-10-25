Эксперимент по формированию единой системы, которая позволит малому и среднему бизнесу, самозанятым получить доступ ко всем государственным мерам поддержки и востребованным коммерческим сервисам, запустят в России с декабря 2021 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Эксперимент по внедрению этой системы начнется с 1 декабря 2021 года, отметил глава Кабмина.

«Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать свое дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам — от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования, которое часто необходимо, когда первые шаги уже сделаны и нужно решить, куда двигаться дальше», — указал он.

Титов предложил срочные меры для поддержки МСП в России Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП России в пандемийном 2020 году оценивается в 19,8% против 20,8% в 2019-м. Такие данные приводятся в материалах к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину, пишет РБК .

Мишустин напомнил, что правительство создает систему, которая позволит государству оказывать людям всю необходимую помощь «проактивно, без традиционных справок и обращений в инстанции, а по самому факту в жизни каждого человека». Он заметил, что система будет включать в себя и те формы помощи, о существовании которых предприниматели «даже не знали, вплоть до автозаполнения данных для банковского кредита».

Эксперимент поможет отладить новый сервис. Речь идет о получении и обработке информации из разных источников, а также адресном подборе услуг и дистанционном обслуживании предпринимателей. «Главное — довести качество до высокого уровня», — распорядился Мишустин.