Российские власти на постоянной основе следят за ценами на продовольствие в стране, есть и объективные факторы их роста — инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура, которые нужно принимать как данность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существуют действующие поручения президента Кабинету министров, и в рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Эти механизмы нацелены на предотвращение скачкообразного повышения (цен)», — сказал Песков журналистам.

«Но, с другой стороны, есть еще и объективные процессы — это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, и неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения», — добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в этом направлении ведется разновекторная работа в Кабмине.

«Но существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность — я имею в виду инфляционные процессы», — заключил Песков.