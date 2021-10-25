Розничное кредитование в сентябре сохранило устойчиво высокий темп роста, при этом значительное ускорение продемонстрировало кредитное кредитование. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2021 года» .

Среди основных тенденций сентября в ЦБ отмечают ускорение корпоративного кредитования, сохранение устойчиво высокого темпа роста в розничном кредитовании, увеличение средств населения на фоне значительной дополнительной социальной поддержки пенсионеров. Также зафиксирован рост срочных вкладов, что стало отражением повышения депозитных ставок.

Так, в сентябре произошло значительное ускорение корпоративного кредитования — до 1,6% (плюс 805 млрд рублей), что существенно выше среднемесячного темпа с начала года (плюс 0,9%). Увеличение портфеля в значительной степени пришлось на финансирование отдельных крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли. Одним из основных факторов роста остается также кредитование застройщиков жилья — прирост за месяц составил около 300 млрд рублей, что более чем в два раза выше среднемесячного темпа с начала года.

Ипотека, по предварительным данным, вновь ускорилась — до 2,1% после незначительного замедления в августе (1,8%). «Выдачи льготной ипотеки под 7% сохраняются в размере около 40 млрд рублей, в то время как «семейная» ипотека ожидаемо набирает обороты (оценочно в сентябре было выдано 38 млрд рублей после 32 млрд рублей в августе и 26 млрд рублей в июле). Суммарно на льготные программы пришлось около пятой части всех ипотечных выдач в сентябре», — отмечают в Центробанке.

Потребительское кредитование в сентябре замедлилось до 1,7% с 2,2% в августе. В ЦБ замедление роста потребительского кредитования поясняют усилением действия повышенных с 1 июля макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска.

Качество кредитного портфеля в Центробанке оценивают как в целом стабильное. В сентябре произошло сокращение корпоративной просроченной задолженности на 47 млрд рублей (минус 1,6%) в основном по отдельным крупным заемщикам, в том числе в связи с реструктуризациями. В розничном портфеле просроченная задолженность также уменьшилась (минус 6 млрд рублей, или 0,6%) главным образом в результате списания за счет резервов.

Вложения в долговые ценные бумаги в сентябре выросли незначительно, на 49 млрд рублей после 83 млрд рублей в августе. В ЦБ это пояснили в том числе существенным сокращением выпуска ОФЗ на фоне выполнения Минфином России квартального плана заимствований (700 млрд рублей) — до 180 млрд рублей (413 млрд рублей в августе), притом что доля, выкупленная российскими банками, оставалась на уровне 60%.

В сентябре продолжился значительный приток средств юридических лиц (плюс 633 млрд рублей, или 1,8% после 2,4% в августе) в основном по счетам компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей, что связано в том числе с высокими ценами на энергоносители и ростом экспортной выручки. Средства населения выросли на 273 млрд рублей (плюс 0,8%) после околонулевого роста в августе (плюс 0,1%).

«Однако в сентябре было перечислено около 0,5 трлн рублей социальных выплат пенсионерам, без которых, очевидно, рост если и был бы, то существенно меньше. Полностью исключать эти дополнительные средства для оценки базового роста неправильно, потому что без них траты и снятия могли быть меньше. При этом важно, что второй месяц подряд достаточно активно растут средства на срочных вкладах населения (плюс 172 млрд рублей, или 0,9%). Привлекательность вкладов продолжает расти в условиях роста депозитных ставок», — поясняют в Центробанке.

Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 196 млрд рублей (доходность на капитал — около 20% в годовом выражении), что почти на 20% ниже, чем в августе (244 млрд рублей). «Снижение связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки», — констатировали в ЦБ.

В отчете указано, что за девять месяцев 2021 года банковский сектор заработал почти 1,9 трлн рублей (плюс 65% в сравнении с тем же периодом прошлого года). Рост прибыли сектора обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три раза ниже, чем за девять месяцев 2020 года).

На 30 сентября 2021 года в России действовали 373 кредитные организации (в том числе 338 банков). В сентябре у одной кредитной организации была отозвана лицензия, у другой лицензия была аннулирована по причине добровольной ликвидации.