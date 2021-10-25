Банк России установил официальные курсы валют на 26 октября.

Курс доллара понизился на 72,78 копейки, составив 70,1345 рубля (70,8623 рубля на 25 октября). Курс евро опустился на 75,61 копейки до 81,7418 рубля (с 82,4979 рубля на 25 октября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 14:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,92 рубля (минус 42 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:23 мск стоил 81,28 рубля (минус 59 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 69,88 до 70,52 рубля за доллар и от 81,21 до 82,1 рубля за евро.