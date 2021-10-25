Компания «Абсолют Страхование» показала рост на 33% за девять месяцев 2021 года, сообщается в релизе компании. В пресс-службе уточнили, что общий объем сборов компании составил 6,2 млрд рублей, объем выплат по страховым событиям – 2,2 млрд.

Отмечается, что прибыль компании после налогообложения достигла 126,5 млн рублей. Объем активов «Абсолют Страхования» составил 9,6 млрд рублей (прирост 17% по сравнению с данными на 31 декабря 2020 года). Страховые резервы превысили 5,9 млрд рублей (прирост 16% по сравнению с данными на 31 декабря 2020-го). Собственный капитал компании вырос на 24% относительно показателей на 31 декабря 2020-го и достиг отметки более 2,5 млрд рублей.

Рост был продемонстрирован в ключевых для компании направлениях, таких как ДМС, страхование ипотечных сделок, автострахование, страхование имущества и ответственности.