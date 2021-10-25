Каждый десятый кредит, выданный банками физическим лицам, по состоянию на 1 октября 2021 года, являлся проблемным, то есть не обслуживался в течение 90 и более дней, сообщило БКИ «Эквифакс».

«В абсолютном значении более 7,1 млн кредитов находятся на данный период в стадии дефолта. С начала года показатель вырос на 3%. За аналогичный период 2020 года рост достигал 6%. Таким образом, отмечается несущественное замедление темпов прироста просроченной задолженности в количественном выражении при сохранении достаточно нестабильной обстановки на рынке кредитования в части обслуживания своих обязательств физическими лицами», – говорится в сообщении «Эквифакса».

По данным БКИ, наиболее проблемным сегментом на данный момент являются кредитные карты, которые показывают ежемесячный прирост просроченной задолженности на протяжении последних пяти месяцев.

В денежном выражении просроченная задолженность обновляет рекордные показатели от месяца к месяцу, на начало октября ее объем достиг 970 млрд рублей. Рост с начала года – 9,2%.

«По своей структуре в количественном выражении просроченная задолженность распределяется между сегментами следующим образом: 60% приходится на кредиты наличными (в мегаполисах отмечается тренд на сближение количества дефолтов по кредитам наличными и кредитным картам), 37% – кредитные карты, 1,5% – автокредитование, 0,5% – ипотека», – отметили в БКИ «Эквифакс».

Согласно данным бюро, наибольшее количество долгов по всем видам кредитных обязательств в количественном выражении зафиксировано в Москве (15,3% от общего числа кредитов), Московской области (14,7%) и Краснодарском крае (12,7%).