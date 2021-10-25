ЦБ привлек Совкомбанк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление вынесено 25 октября и пока не вступило в законную силу.

Банк привлечен к административной ответственности по статье 15.26.3 . Она формулируется как «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй». Совкомбанку грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.