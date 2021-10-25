Банк России не видит реального риска ухода ряда банковских клиентов к нелегальным кредиторам после вступления в силу закона о праве регулятора вводить прямые количественные ограничения по кредитам, заявил на брифинге директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

Ранее сообщалось, что ассоциация банков «Россия» (АБР) направила в адрес Минфина письмо, где отмечалось, что прямые количественные ограничения по кредитам могут иметь системные риски для российских заемщиков. Участники рынка опасаются, что, столкнувшись с отказами банков, заемщики проявят интерес к так называемому теневому финансированию — например, оформят рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, пишет издание.

Банки заявили о риске ухода клиентов к нелегалам из-за лимитов на кредиты Проблема закредитованности есть, но лимиты для банков ее не решат, считает вице-президент АБР Алексей Войлуков.

«Это просто попытка немного нагнать жути. Но мне кажется, что за этим нет реального риска большого», — сказал Данилов, отметив, что расценивает подобную информацию как «пугалку». Глава департамента подчеркнул, что регулятор следит за тем, чтобы банковские клиенты не уходили в «теневое финансирование».

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Банк России получит полномочия устанавливать ограничения на привлечение кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. При этом количественные ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, вида микрофинансовых организаций, видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым. В случае нарушения банками или МФО установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, а для МФО — дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.