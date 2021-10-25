Число российских семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, к 2025 году вырастет до 33% с нынешних 20%. Об этом в ходе выступления в Госдуме РФ заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

С 2008 года в России, согласно данным ЦБ, было выдано больше 12 млн ипотечных кредитов. Таким образом, свои жилищные условия за это время смогли улучшить около 20% российских семей — с учетом рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств. В целом сегодня около 18% населения трудоспособного возраста имеют активные или погашенные ипотечные займы.

По прогнозам ВТБ, всего в период с 2022 по 2025 год взять ипотеку для покупки нового жилья смогут около 8 млн россиян.

«При сохранении высоких темпов роста рынка мы ожидаем, что к 2025 году каждая третья российская семья воспользуется ипотекой для переезда в новую квартиру или дом. Рынок жилищных кредитов сохраняет огромный потенциал, при этом риски в целом по системе не превышают 1%, особенно за счет «мягких» условий по кредитам государственных программ и грамотной риск-политике крупнейших игроков. На наш взгляд, ипотека сейчас не только не угрожает общей стабильности розничного рынка, но и является его базисом», — отметил Анатолий Печатников.

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки может превысить рекордные для рынка 5 трлн рублей.