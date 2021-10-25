Экспобанк открыл первое отделение в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба кредитной организации. Дополнительный офис расположен по адресу: ул. Белинского, д. 58/60.

«Клиентам — физическим и юридическим лицам — доступно оформление дебетовых и кредитных карт, открытие вкладов по привлекательным ставкам, кредиты наличными, в том числе под залог недвижимости, востребованные инвестиционные продукты, РКО, экспресс-гарантии, кредиты на исполнение контрактов и многое другое. Кроме того, Экспобанк предлагает персональное обслуживание для VIP-клиентов», — говорится в релизе.

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00.