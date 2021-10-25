Минцифры РФ обсуждает возможность расширения круга получателей поддержки IT-отрасли в рамках цифровой трансформации экономики. Об этом сообщил замглавы ведомства Максим Паршин во время видеомоста Европа — Азия на тему «Цифровое пространство ЕАЭС: вызовы и достижения».

«Сейчас мы обсуждаем возможность расширения круга получателей поддержки — тех, кто может претендовать на соответствующие налоговые льготы», — отметил он.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры.