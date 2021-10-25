Мэрия Москвы обсуждает варианты продления локдауна после 8 ноября, пишет Forbes со ссылкой на два источника на ресторанном рынке и федерального чиновника. Один из них — продление карантина еще на неделю, до 15 ноября, более жесткий вариант предполагает продление ограничений до 1 января 2022 года.

Информацию о том, что в мэрии обсуждается вероятность продления локдауна до 15 ноября или до конца года, подтвердил источник среди управляющих торговыми центрами. «Рассматриваются разные сценарии, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Источник, близкий к мэрии, рассказал, что действительно разрабатываются сценарии продления карантина и они будут зависеть от распространения заболеваемости и роста цифр. Однако решение по точным датам продления карантина не принято, оно будет приниматься не ранее следующей недели, исходя из количества заболевших.

Источник на рынке услуг салонов красоты подтверждает, что московское правительство обсуждает продление локдауна до 15 ноября. «Но есть и сценарий, когда салонам красоты 8 ноября разрешат работать», — добавил он.

25 октября оперштаб заявил, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется. Решение ввести режим нерабочих дней в стране было принято на прошлой неделе. Жесткость и продолжительность ограничений выбирают региональные власти. В Москве с 28 октября прекратят работу рестораны, кафе, бары, торговые центры, кинотеатры и салоны красоты.