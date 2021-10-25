Рекордный спрос на туры в Египет на ноябрьские праздники зафиксирован в РФ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Например, в Pegas Touristik рассказали, что рейсы в Египет на этот период заполнены более чем на 75%, в Coral Travel — что на каждую дату вылета осталось не больше двух-трех мест.

Почти полностью загружены и египетские отели. По данным туроператоров, российские туристы в основном едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх и бронируют пятизвездочные гостиницы. Наибольшим спросом среди россиян пользуются пакетные туры на семь — десять ночей. В Anex Tour отметили, что повышенный спрос на Египет связан со школьными каникулами, праздничными выходными и объявлением нерабочих дней в ноябре.

При этом продажи туров в Египет на Новый год идут с меньшей активностью: на зимние каникулы реализовано от 15% до 30% мест в полетных программах. Туристы ждут запуска чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх и снижения цен на путевки, пояснили в АТОР. Кроме того, россияне опасаются бронировать туры заранее на фоне ситуации с коронавирусом. По прогнозам участников рынка, основной этап продаж туров в Египет на зиму наступит в конце ноября.