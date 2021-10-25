Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 57 копеек к предыдущему закрытию и составил 69,77 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 47 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 69,75—70,515 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,98 рубля, уменьшившись на 89 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,9 тыс. сделок на 461,3 млн евро по курсам от 80,98 до 82,1025 рубля за евро.

Доллар продолжает падать, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Ближайшая цель продаж в паре доллар/рубль — 69,7, но уже сейчас «россиянин» перекуплен к своей реальной стоимости и конъюнктуре рубля на 3—4. Евро торгуется по 80,98 рубля и может двигаться в диапазоне 80,5—81,5», — прогнозирует эксперт.