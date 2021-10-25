Введение круглосуточного режима торгов на Московской бирже может повлечь трудности, связанные с клирингом, и риски у игроков, торгующих с «плечом», прокомментировал РИА Новости аналитик направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Роберт Григорян.

Ранее в понедельник председатель правления Московской биржи Юрий Денисов заявил, что Мосбиржа вместе с участниками торгов изучает возможности организации круглосуточной торговли.

В случае введения круглосуточного режима торгов на Московской бирже повысится вовлеченность более широкого круга инвесторов, особенно из восточных регионов Российской Федерации, с которыми существует весьма существенная разница в часовых поясах, рассуждает аналитик.

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/93679614'>Три шестерки и золотое дно. История серийного неудачника в инвестициях</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

«Тем не менее существуют некоторые сложности при введении круглосуточного режима торгов. Во-первых, это время проведения клиринга, когда осуществляются все взаиморасчеты по операциям в течение периода. В настоящее время существуют дневная и вечерняя сессия, однако в случае введения круглосуточного режима частота проведения клиринговых операций может возрасти, что необходимо учитывать всем участникам торгов», — считает Григорян.

Во-вторых, введение круглосуточного режима торгов создает повышенные риски для участников валютного рынка (в том числе срочного), большинство позиций на котором формируется с применением кредитного плеча, полагает эксперт.

«Таким образом, функционирование этих рынков в условиях круглосуточного режима торгов с минимальным усилением рисков для контрагентов может работать в следующих условиях: во время дневной сессии торги проводятся в обычном режиме, однако в период ночной сессии должны вводиться ограничения (или полный запрет) на использование заемных средств. Аналогичные риски касаются и фондового рынка, который также может затронуть введение круглосуточного режима торгов», — советует он.