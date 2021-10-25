Положительное сальдо счета текущих операций в III квартале 2021 года, по предварительной оценке, стало максимальным за всю историю наблюдений. Быстрый рост стоимостного объема экспорта лишь частично компенсировался увеличением импорта товаров. Об этом говорится в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс Российской Федерации» , подготовленном Банком России.

«Профицит счета текущих операций в III квартале 2021 года достиг 41 млрд долларов — рекордного уровня за всю историю наблюдений (III квартал 2020-го: 4 млрд; III квартал 2019-го: 11 млрд). Его увеличение обеспечивалось за счет быстрого роста экспорта, который лишь частично компенсировался расширением импорта товаров. Более высокий профицит счета текущих операций был связан и с тем, что импорт услуг оставался значительно ниже уровня 2019 года из‑за сохранения ограничений на зарубежные поездки», — отмечается в материале.

Рост экспорта выше уровня 2019—2020 годов, поясняет регулятор, связан с подъемом мировых цен на многие ключевые сырьевые товары до многолетних максимумов. Увеличились и физические объемы экспорта некоторых товаров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это вызвано ослаблением ограничений добычи нефти в рамках ОПЕК+, указывает ЦБ. Кроме того, в июле резко выросли поставки металлов перед введением в августе экспортных пошлин.

Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) расширилось до 34 млрд долларов США (III квартал 2020-го: 9 млрд). «Причем если в прошлом году чистое кредитование стало результатом сокращения иностранных обязательств, то в III квартале 2021 года оно сформировалось в основном за счет увеличения иностранных активов частного сектора», — подчеркивается в обзоре.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Международные резервы увеличились в III квартале 2021 года на 30 млрд долларов (III квартал 2020-го: минус 2 млрд) за счет операций, отраженных в платежном балансе. Отмечается, что увеличение международных резервов лишь отчасти нивелировалось отрицательной переоценкой в связи с укреплением доллара и снижением мировой цены золота. В результате международные резервы составили 614 млрд долларов на 1 октября 2021 года (+22 млрд долларов за III квартал 2021-го).

