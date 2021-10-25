Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил обсудить дополнительные шаги для стабилизации цен на продукты в стране.

«Рост цен сейчас сдерживают инструменты, которые были сформированы правительством, в первую очередь демпферные механизмы. Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры, подумать над тем, какие еще шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие», — сказал Мишустин на стратегической сессии на тему о ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерах по ограничению ее влияния на внутренние цены.

Мишустин указал, что «итоги следующего сельскохозяйственного года начинают закладываться уже сейчас, осенью, поэтому нужно сгладить влияние мировой конъюнктуры».

«Президент поручил внимательно проанализировать нынешнее положение и до 1 ноября разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в России негативных последствий дефицита энергии в странах Европы и в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», — напомнил глава Кабмина.

Он предложил «обсудить возможные шаги, чтобы, с одной стороны, гарантировать доступность удобрений на внутреннем рынке, а с другой — сохранить конкурентоспособность и экспортные возможности российских производителей таких товаров, ведь от этого зависит стоимость продуктов».

Мишустин напомнил, что недавно на заседании правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил дополнительные меры по стабилизации цен на продукты питания. Среди них субсидии на вовлечение в оборот земель именно под овощеводство, средства на расширение производства, техническое переоснащение и строительство хранилищ, льготы на транспортировку и кредитование и, конечно, помощь в создании селекционно-семеноводческих центров.